Международный союз велосипедистов разрешил 24 россиянам выступать в нейтральном статусе

Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил 24 российским спортсменам выступать в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

Разрешение на участие в соревнованиях в нейтральном статусе получили Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Валерия Любимова, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Валерия Валгонен, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков и Петр Винокуров.

Также ICU отказал в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Савелию Лаптеву. Запрет будет действовать до тех пор, пока специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии будут оставаться в силе.

В мае UCI разрешил велосипедистам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Для допуска до турниров спортсменам необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности своей страны, а также отсутствие поддержки СВО.