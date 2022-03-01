Международный союз велосипедистов отстранил Россию и Белоруссию от соревнований

Международный союз велосипедистов (UCI) наложил пакет санкций на российский и белорусский велоспорт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз организации.

UCI объявил, что сборные России и Белоруссии не могут участвовать в международных соревнованиях. Статус велокоманд из России и Белоруссии, в том числе «Газпром-Русвело», был аннулирован. Отмечается, что российские и белорусские велогонщики смогут принимать участие в международных стартах, выступая за команды не из этих стран, если им разрешат пройти индивидуальную регистрацию. Однако на соревнованиях они будут лишены флага, гимна и национальной символики и смогут выступать только как нейтральные спортсмены.

В понедельник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов. В МОК добавили, что спортсмены и команды из России и Белоруссии могут участвовать только как нейтральные атлеты.