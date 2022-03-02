«У спортсменов теряется источник дохода». Руководство команды «Газпром-РусВело» отреагировало на санкции UCI

Генеральный менеджер российской профессиональной команды «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин прокомментировал для «СЭ» решение Международного союза велосипедистов (UCI), который аннулировал статус велокоманд из России и Белоруссии.

— Мы столкнулись с трансформацией рекомендаций МОК в конкретные решения. При этом по дороге этой трансформации потерялась вся законная, легитимная база по принятию этих решений, — считает Хамидулин. — В итоге получилось, что профессиональные спортсмены, которые, я обращу внимание, занимаются спортом, в данном случае велосипедным, именно профессионально, то есть это не их хобби, не развлечение, здесь даже речь не идет о национальных сборных, где все немного иначе выглядит. Это работа".

«Здесь при прекращении деятельности у спортсменов теряется источник дохода. Это достаточно серьезный прецедент, в котором мы сейчас разбираемся. Мы делаем все возможное, чтобы предложить определенные условия Международному союзу велосипедистов, они нас слушают, это очень хорошо. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем найти пути и точки соприкосновения, договориться и вернуть команду к оперативной деятельности», — отметил генеральный менеджер «Газпром-РусВело».