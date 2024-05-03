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Сегодня, 10:11

Международный союз велосипедного спорта присвоил нейтральный статус 52 россиянам

Сергей Разин
корреспондент
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Международный союз велосипедного спорта (UCI) присвоил нейтральный статус 52 россиянам, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы UCI.

Всего за 11 месяцев UCI присвоил нейтральный статус 79 спортсменам. Также союз отказал в получении нейтрального статуса россиянам Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову.

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Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Количество вероятных участников Игр из России оценивается примерно в 40 человек.

Источник: https://tass.ru/sport/20703473
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