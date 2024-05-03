Международный союз велосипедного спорта присвоил нейтральный статус 52 россиянам

Международный союз велосипедного спорта (UCI) присвоил нейтральный статус 52 россиянам, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы UCI.

Всего за 11 месяцев UCI присвоил нейтральный статус 79 спортсменам. Также союз отказал в получении нейтрального статуса россиянам Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Количество вероятных участников Игр из России оценивается примерно в 40 человек.