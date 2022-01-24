Победитель «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия» попал в больницу после ДТП

Колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos Grenadiers попал в больницу после аварии на тренировке в Колумбии, сообщает сайт команды.

Сейчас спортсмен находится под наблюдением врачей и в сознании.

По предварительным данным, велогонщик врезался в автобус, когда тот совершил резкую остановку. Спортсмену предстоит операция.

25-летний Берналь дважды становился победителем гонок «Гранд-тура» — «Тур де Франс» в 2019 году, став самым молодым победителем многодневки за 110 лет и первым южноамериканцем, которому покорилась победа в ней, и «Джиро д'Италия» в 2021 году.