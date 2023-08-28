Федерация киберспорта Украины намерена обжаловать решение о выступлении россиян с флагом и гимном страны

Руководство Федерации киберспорта Украины обжалует решение Международной федерации киберспорта (IESF) позволить россиянам выступать на международных турнирах с флагом и гимном страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Международной федерации удалось вернуть российских киберспортсменов на свои турниры и отменить запрет на использование флага, несмотря на протесты. Мы видим в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов, потому что международная федерация и так погрязла в коррупционных скандалах. Мы будем опротестовывать это решение в судебном порядке», — говорится в заявлении украинской организации.

Сегодня, 28 августа, прошел съезд IESF, на котором проголосовали за то, чтобы российские команды вновь могли выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

Также IESF отклонила предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство Федерации компьютерного спорта (ФКС) России в организации.