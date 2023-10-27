Экс-защитник «Спартака» Кофрие вошел в новую команду недели FC 24

Компания EA Sports представила шестую команду недели нового футбольного симулятора FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную TOTW-карточку с рейтингом 80 OVR получил защитник «Клермона» Максимилиано Кофрие, права на которого французский клуб летом выкупил у «Спартака». 26-летний бельгиец сделал голевую передачу в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:1).

Шестая команда недели FC 24. Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 25 октября.