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Сегодня, 04:10

Жиру получил карточку голкипера в FC 24

Евгений Козинов
Корреспондент
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Оливье Жиру.
Фото Reuters
Четвертая команда недели FC 24.
Фото Twitter
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Компания EA Sports представила четвертую команду недели нового футбольного симулятора FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную TOTW-карточку на позиции голкипера с рейтингом 84 OVR получил форвард «Милана» Оливье Жиру. 37-летний француз занял место в воротах «россонери» в концовке матча 8-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (1:0), так как голкипер Майк Меньян получил красную карточку.

Четвертая команда недели FC 24.
Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 11 октября.

Оливье Жиру
ФК Милан
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