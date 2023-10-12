Жиру получил карточку голкипера в FC 24

Компания EA Sports представила четвертую команду недели нового футбольного симулятора FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную TOTW-карточку на позиции голкипера с рейтингом 84 OVR получил форвард «Милана» Оливье Жиру. 37-летний француз занял место в воротах «россонери» в концовке матча 8-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (1:0), так как голкипер Майк Меньян получил красную карточку.

Четвертая команда недели FC 24. Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 11 октября.