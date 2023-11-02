Холанн, Кейн и Джеко вошли в новую команду недели FC 24

Компания EA Sports представила седьмую команду недели в футбольном симуляторе FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самые высокорейтинговые карточки получили нападающие Эрлин Холанн из «Манчестер Сити» и Харри Кейн из «Баварии» — по 92 OVR.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 1 ноября.