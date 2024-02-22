Эдегор, Доннарумма и Бастони вошли в новую команду недели FC 24

Компания EA Sports представила 23-ю команду недели в футбольном симуляторе FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

На этой неделе самую высокорейтинговую TOTW-карточку с общим рейтингом 89 OVR получили вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, отыгравший на ноль в матче с «Нантом» (2:0), и полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, забивший гол и сделавший голевую передачу в игре с «Бернли» (5:0).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 21 февраля.