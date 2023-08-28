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Сегодня, 19:09

В Федерации компьютерного спорта России назвали отличной новостью возвращение флага и гимна российским киберкомандам

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал «СЭ» решение Международной федерации киберспорта вернуть российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном.

«Безусловно, это отличная новость. В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема. Поэтому мы рады, что смогли добиться отмены прежнего решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом», — сказал Смит «СЭ».

Российским командами запретили выступать под своим флагом на международных соревнованиях по киберспорту 18 апреля 2022 года.

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