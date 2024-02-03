Нападающий «Крыльев» Ежов — об EA FC 24: «Жена не даст соврать. Иногда меня не оторвать»

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал «СЭ» об отношении к футбольным симуляторам.

— В футбольные симуляторы играете?

— Постоянно! Жена не даст соврать, иногда меня не оторвать, играю в FIFA, Weekend League (режим, где за выходные нужно сыграть 20 матчей с соперниками по всему миру. — Прим. «СЭ») не пропускаю, делаю 14-16 побед, до 18 пока не добираюсь.

— Сколько уходит времени на игры? Weekend League — это примерно четыре-пять часов!

— Дома постоянно, сейчас сборы, поэтому вообще всегда играю. Делать нечего: потренировался и сидишь играешь.

— Кто лучше всех в команде?

— Честно говоря, не знаю. Многие это делают хорошо, но мы все любители играть по одному. Нет такого, что собираемся на турниры. Бывает, вдвоем играем, но редко.