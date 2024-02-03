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3 февраля, 12:45

Нападающий «Крыльев» Ежов — об EA FC 24: «Жена не даст соврать. Иногда меня не оторвать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал «СЭ» об отношении к футбольным симуляторам.

— В футбольные симуляторы играете?

— Постоянно! Жена не даст соврать, иногда меня не оторвать, играю в FIFA, Weekend League (режим, где за выходные нужно сыграть 20 матчей с соперниками по всему миру. — Прим. «СЭ») не пропускаю, делаю 14-16 побед, до 18 пока не добираюсь.

— Сколько уходит времени на игры? Weekend League — это примерно четыре-пять часов!

— Дома постоянно, сейчас сборы, поэтому вообще всегда играю. Делать нечего: потренировался и сидишь играешь.

— Кто лучше всех в команде?

— Честно говоря, не знаю. Многие это делают хорошо, но мы все любители играть по одному. Нет такого, что собираемся на турниры. Бывает, вдвоем играем, но редко.

ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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