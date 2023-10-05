Кварацхелия, Эдегор и Беллингем попали в новую команду недели FC 24

Компания EA Sports представила третью команду недели нового футбольного симулятора FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную TOTW-карточку получил нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия — 87 OVR. 22-летний грузин забил гол и сделал 2 голевые передачи в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (4:1).

Третья команда недели FC 24. Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 4 октября.