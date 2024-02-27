Дзюба сомневается в создании качественного российского аналога симулятора FIFA

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал возможное появление российского аналога футбольного симулятора FIFA.

«Честно скажу, что я сильно сомневаюсь, что мы сможем это сделать на хорошем, достойном уровне, потому что [над созданием FIFA] ребята давно занимаются и до сих пор многие возмущаются», — цитирует Дзюбу ТАСС.

Ранее Андрей Аршавин предложил создать аналог симулятора FIFA, который теперь называется EA FC с российскими командами. В компьютерной игре от Electronic Arts удалили все российские соревнования и команды в 2022 году.

Предложение Аршавина поддержали Федерация компьютерного спорта России и Министерство спорта страны.