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Салах, Мане и Фоден вошли в новую команду недели FC 24

Евгений Козинов
Корреспондент
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Мохамед Салах.
Фото AFP
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Компания EA Sports представила 16-ю команду недели в футбольном симуляторе FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах — 92 OVR. 31-летний египтянин забил 2 гола и сделал голевую передачу в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:2).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 3 января.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
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