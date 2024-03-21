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21 марта, 01:12

Вальверде, Витинья и Сапата вошли в новую команду недели FC 24

Евгений Козинов
Корреспондент
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Роберт Левандовски.
Фото Reuters

Компания EA Sports представила 27-ю команду недели в футбольном симуляторе FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

На этой неделе самую высокорейтинговую TOTW-карточку с общим рейтингом 92 OVR получил форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. 35-летний поляк в матче 29-го тура ла лиги против «Атлетико» (3:0) забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 20 марта.

Роберт Левандовски
ФК Барселона
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