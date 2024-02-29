Ван Дейк, Леау и Дибала вошли в новую команду недели FC 24

Компания EA Sports представила 24-ю команду недели в футбольном симуляторе FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

На этой неделе самую высокорейтинговую TOTW-карточку с общим рейтингом 91 OVR получил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. 32-летний голландец забил победный гол в финале Кубка английской лиги против «Челси» (1:0).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 28 февраля.