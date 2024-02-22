Министерство спорта РФ поддержало инициативу Аршавина по созданию российского футбольного симулятора

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал предложение экс-игрока сборной России Андрея Аршавина создать российский футбольный симулятор.

«Министерство спорта готово участвовать в этом проекте. Считаю важным создание национального продукта. Тем более отечественная школа футбола имеет многолетние традиции. У нас много интересных спортсменов, которые могли бы быть креативными в создании цифрового аналога футбола для привлечения людей в спорт. Это может оказаться полезным», — сказал Матыцин.

21 февраля сообщалось, что Аршавин попросил кандидата в президенты РФ, действующего главу государства Владимира Путина создать российский футбольный симулятор — аналог FIFA, которая с 2023 года стала называться EA FC. В игре от компании Electronic Arts в 2022 году удалили все российские команды.