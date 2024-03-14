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14 марта, 00:18

Кейн, Обамеянг и Модрич вошли в новую команду недели FC 24

Евгений Козинов
Корреспондент
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Харри Кейн.
Фото Reuters
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Компания EA Sports представила 26-ю команду недели в футбольном симуляторе FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

На этой неделе самую высокорейтинговую TOTW-карточку с общим рейтингом 93 OVR получил форвард «Баварии» Харри Кейн. 30-летний англичанин в матче 25-го тура бундеслиги против «Майнца» (8:1) забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 13 марта.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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