Федерация компьютерного спорта поддержала инициативу Аршавина по созданию российского футбольного симулятора

Глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал предложение бывшего нападающего «Арсенала» Андрея Аршавина создать футбольный симулятор в России.

«Конечно, наша федерация готова активно включиться в работу и помогать нашей экспертизой. Уверены, что и наши партнеры из организации Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр окажут поддержку», — приводит слова Смита ТАСС.

21 февраля сообщалось, что Аршавин попросил кандидата в президенты РФ, действующего главу государства Владимира Путина создать российский футбольный симулятор — аналог FIFA, которая с 2023 года стала называться EA FC. В игре от компании Electronic Arts в 2022 году удалили все российские команды.