IESF отклонила предложение украинцев исключить Федерацию компьютерного спорта России
Международная федерация киберспорта (IESF) отклонила предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство Федерации компьютерного спорта (ФКС) России в организации.
«На съезде было отклонено предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в IESF», — рассказали в пресс-службе ФКС России.
Сегодня, 28 августа, прошел съезд IESF, на котором проголосовали за то, чтобы российские команды вновь могли выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.
Источник: https://tass.ru/sport/18604735
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