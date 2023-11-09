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Тер Штеген, Дембеле и Доку вошли в новую команду недели FC 24

Евгений Козинов
Корреспондент
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Марк-Андре тер Штеген.
Фото AFP

Компания EA Sports представила восьмую команду недели в футбольном симуляторе FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген — по 90 OVR. 31-летний немец отыграл на ноль в матче 12-го тура ла лиги против «Реал Сосьедад» (1:0).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 8 ноября.

Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
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