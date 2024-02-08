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8 февраля, 04:42

Кварацхелия включен в новую команду недели FC 24

Евгений Козинов
Корреспондент
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Квича Кварацхелия.
Фото Reuters

Компания EA Sports представила 21-ю команду недели в футбольном симуляторе FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную TOTW-карточку с общим рейтингом 88 OVR получил грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия. 22-летний грузин в матче 23-го тура серии А против «Вероны» (2:1) забил победный гол.

Ранее Кварахцелия выступал за «Динамо» из Батуми, «Рубин», «Локомотив», «Рустави» и тбилисское «Динамо».

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 7 февраля.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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