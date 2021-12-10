Норвежец очень близок к тому, чтобы удержать шахматную корону на 10 лет.

Увы, но острой борьбы в матче за мировую шахматную корону на этот раз не получилось. После десяти сыгранных партий чемпион мира Магнус Карлсен уверенно обыгрывает претендента Яна Непомнящего. Норвежец выиграл три партии, еще семь завершились вничью. Время неизбежно уходит, и теперь для исправления ситуации россиянину нужно совершить чудо. Победа в следующей партии белыми просто обязательна — чтобы хоть как-то вывести из равновесия чемпиона. Тому осталось ровно очко — одна победа или две ничьих. Откровенно говоря, ситуация безнадежная.

Итоги первых десяти партий «СЭ» подвел вице-чемпион мира по рапиду Владимир Федосеев.

Решающий момент — шестая партия

— Поделитесь своими впечатлениями от матча за мировую шахматную корону. Наверное, мало кто ожидал, что в этот раз борьбы не получится...

— Безусловно, мы все сильно разочарованы тем, как складывается чемпионский матч. Но на то он и Магнус Карлсен. Норвежец уже 10 лет лучший игрок мира. Восемь лет он удерживает титул (в 2013 году стал 16-м чемпионом мира, обыграв Виши Ананда в Ченнаи. — Прим. «СЭ»), и теперь очевидно, что он продлил свои чемпионские полномочия до 2023 года. Это невероятное достижение. За всю историю 10 и более лет шахматную корону удерживали только Эмануэль Ласкер (1894-1921) и Анатолий Карпов (1975-1985), с перерывами — Александр Алехин и Михаил Ботвинник.

— Какой момент в матче пока можно назвать решающим?

— Решающий момент, безусловно, шестая партия. Карлсен в ней как будто «залез» в голову Непомнящего, и после этого уже мы увидели совершенно другого игрока. Ян, к сожалению, «развалился».

— На этой неделе разговаривали с нашей титулованной шахматисткой Валентиной Гуниной. Она считает, что гроссмейстерам высокого уровня надо постоянно работать с психологом, чтобы избегать провалов. А не привлекать специалиста только для подготовки к матчу. Согласны?

— Не думаю, что это очень осмысленно. У всех разная психика и разные ее недостатки. Можно их знать и с ними бороться, а можно заниматься своими вещами. Каждому свое. Если же говорить про матч в Дубае, то сложилась самая неприятная ситуация из всех возможных для Непомнящего. Она случилась, и к ней он был не готов. Это странно.

— При этом все отмечают, что он был замечательно готов в дебютах...

— Полностью согласен. Чисто математически Ян работал отлично, но, видимо, все-таки Магнус готовился ставить больше психологические проблемы претенденту, чем дебютные.

Понимаю, почему Ян так сыграл в девятой партии

— Уже несколько дней все только и обсуждают зевок Непомнящего в девятой партии. Что это было?

— Я могу объяснить этот зевок, он мне понятен. Ян хотел сделать ход на победу и исходил из неверной оценки, что у него где-то было лучше. На самом деле позиция была не самая удачная. От перенастроя от сыграл c5, а только потом посмотрел на доску и понял, что конец. Это импульсивное решение. Как это было проблемой претендента, так и осталось.

— Вы допускали такие глупые ошибки в важных турнирах?

— В своей карьере я проиграл много важных партий импульсивными решениями. Мне это близко. Понимаю, почему Ян так сыграл. Магнус же — особенный. Это человек, который делает ровно ноль импульсивных решений за доской. Если ему надо потратить время [чтобы просчитать все варианты], то он всегда потратит.

— Что ждете от оставшихся партий?

— Посмотрим. Если Яну удастся выиграть в 11-й партии, то в концовке матча будет какая-то борьба. Но я думаю, что по большому счету шансов нет.

— Накануне вы выиграли Кубок Шейха Хамдана Бин Рашида в Дубае, с прекрасным результатом 7 из 9. Поздравляем вас.

— Спасибо. Теперь будет еще блиц.

— Какие планы на 2022 год?

— Я буду играть серию «Гран-при ФИДЕ» в 2022 году. Попробую выйти в турнир претендентов-2022, который состоится летом. Если выйду в претендентский, то, видимо, не буду играть после «Гран-при». Весь год посвящаю подготовке.