Непомнящий проиграл Карлсену вторую партию подряд, матч может закончиться досрочно.

Матч за звание чемпиона мира

9-я партия

Ян Непомнящий (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0:1

Счет в матче — 3:6.

Девятую партию матча на первенство мира Яну Непомнящему стоит поскорее забыть, хотя начиналось все достаточно неплохо. Россиянин сменил дебютную подачу и начал партию ходом 1.с4. Соперники разыграли редкий вариант английского начала, где белым удалось добиться небольшого пространственного перевеса. Магнус Карлсен в борьбе за уравнение шансов использовал свой стандартный прием — временно пожертвовал пешку за инициативу. К сожалению, в достаточно перспективной для себя позиции белые допустили грубый зевок, в результате которого их слон попал в западню. После хода с5 результат партии был предопределен, но еще около 40 минут Ян пытался исправить ситуацию, но это было уже невозможно (компьютер показывал перевес +5 в пользу черных). На 39-м ходу Карлсен вновь одержал победу.

Счет в матче стал 6:3 в пользу чемпиона мира. Догнать Карлсена в сложившейся ситуации — невыполнимая миссия. Пожалуй, Яну уже стоит настраиваться на турнир претендентов-2022, а оставшиеся партии играть в свое удовольствие. Итоги фиаско Непомнящего в Дубае подвел восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка мира-2011, пятикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Петр Свидлер.

Ян относится к себе критичней любого критика

— Сейчас уже можно говорить о том, что Непомнящий не справился с психологическим давлением матча на первенство мира?

— Я очень не люблю разговоры о чужой психологии. С моей точки зрения, это бесполезный жанр. Понятно, что Ян относится к себе критичней любого критика. Он сам говорил об этом на пресс-конференции. Что бы я ни сказал, он про себя скажет жестче при случае. Конечно, обидно за сегодняшнюю партию. Он интересно ее вел, на каких-то отрезках, мне казалось, чего-то добивался, но такой одноходовый зевок, имея запас в 50 минут...

Ian Nepomniachtchi: «I could not imagine there is a way to blunder in that position.» #CarlsenNepo pic.twitter.com/jroDQGGIRw — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 7, 2021

Очевидно, он должен находиться не в оптимальном состоянии, чтобы допустить такой зевок. Сегодня со мной эфир вел Сергей Карякин, который сыграл с ним миллион партий. И Карякин настаивал, что такой ход Ян не зевнет даже в блицпартии. Никогда в жизни, когда он в нормальном состоянии. Почему именно он в таком состоянии? Со стороны обсуждать — это не мое. Повторюсь, очень жаль. Особенно людям, которые его хорошо знают. Сложно представить, насколько ему сейчас тяжело.

— Можно ли провести аналогию с каким-то матчем на первенство мира? Возможно, противостояние Гарри Каспарова и Виши Ананда в 1995 году, когда гроссмейстер из Индии поплыл во второй части матча, проиграв четыре партии из пяти.

— Понятно, что это не первый и, предполагаю, не последний мини-коллапс в матчах на первенство мира. А проводить исторические параллели — не моя специализация.

Нельзя полностью вычеркнуть из памяти то, что было в восьмой и девятой партиях

— Впереди пять партий. Стоит ли бороться дальше или, возможно, стоит сыграть в свое удовольствие?

— Всегда нужно бороться. Но надо понимать, что ситуация практически безнадежная. Даже без учета того, как были проиграны две последние партии. Осталось пять партий, три из которых Яну играть черными.

Magnus Carlsen wins Game 9 with the black pieces, capitalizing on Ian Nepomniachtchi's major blunder on move 27.

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With five games to go, the defending champion is leading by three points: 6-3.

?#CarlsenNepo #FIDEmatch2021 pic.twitter.com/keBwdBe4xX — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 7, 2021

— Что делать в сложившейся ситуации?

— Нельзя же полностью вычеркнуть из памяти то, что было в восьмой и девятой партиях. Они были проведены настолько ниже его стандарта, и он это прекрасно понимает. Основная задача — вернуться в относительно нормальное психологическое состояние, но я не знаю, как ее решать. В моей карьере не было матчей на первенство мира, но бывали соревнования, когда я делал необъяснимые ошибки... После этого я пытался перезагрузиться, чтобы на следующий день провести партию нормально. От начала и до конца.