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«В нормальном состоянии Ян не зевнет такой ход даже в блицпартии». Свидлер — о безнадежной ситуации в чемпионском матче

Тимур Ганеев
Тимур Ганеев
Корреспондент
Сегодня, 20:45
7 декабря. Дубай. Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Фото AFP
7 декабря. Дубай. Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Фото AFP
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Непомнящий проиграл Карлсену вторую партию подряд, матч может закончиться досрочно.

Матч за звание чемпиона мира
9-я партия
Ян Непомнящий (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0:1
Счет в матче — 3:6.

Девятую партию матча на первенство мира Яну Непомнящему стоит поскорее забыть, хотя начиналось все достаточно неплохо. Россиянин сменил дебютную подачу и начал партию ходом 1.с4. Соперники разыграли редкий вариант английского начала, где белым удалось добиться небольшого пространственного перевеса. Магнус Карлсен в борьбе за уравнение шансов использовал свой стандартный прием — временно пожертвовал пешку за инициативу. К сожалению, в достаточно перспективной для себя позиции белые допустили грубый зевок, в результате которого их слон попал в западню. После хода с5 результат партии был предопределен, но еще около 40 минут Ян пытался исправить ситуацию, но это было уже невозможно (компьютер показывал перевес +5 в пользу черных). На 39-м ходу Карлсен вновь одержал победу.

Счет в матче стал 6:3 в пользу чемпиона мира. Догнать Карлсена в сложившейся ситуации — невыполнимая миссия. Пожалуй, Яну уже стоит настраиваться на турнир претендентов-2022, а оставшиеся партии играть в свое удовольствие. Итоги фиаско Непомнящего в Дубае подвел восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка мира-2011, пятикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Петр Свидлер.

Ян&nbsp;Непомнящий. Сказка закончилась? Непомнящий снова проиграл Карлсену и извинился за свою игру

Ян относится к себе критичней любого критика

— Сейчас уже можно говорить о том, что Непомнящий не справился с психологическим давлением матча на первенство мира?

— Я очень не люблю разговоры о чужой психологии. С моей точки зрения, это бесполезный жанр. Понятно, что Ян относится к себе критичней любого критика. Он сам говорил об этом на пресс-конференции. Что бы я ни сказал, он про себя скажет жестче при случае. Конечно, обидно за сегодняшнюю партию. Он интересно ее вел, на каких-то отрезках, мне казалось, чего-то добивался, но такой одноходовый зевок, имея запас в 50 минут...

Очевидно, он должен находиться не в оптимальном состоянии, чтобы допустить такой зевок. Сегодня со мной эфир вел Сергей Карякин, который сыграл с ним миллион партий. И Карякин настаивал, что такой ход Ян не зевнет даже в блицпартии. Никогда в жизни, когда он в нормальном состоянии. Почему именно он в таком состоянии? Со стороны обсуждать — это не мое. Повторюсь, очень жаль. Особенно людям, которые его хорошо знают. Сложно представить, насколько ему сейчас тяжело.

— Можно ли провести аналогию с каким-то матчем на первенство мира? Возможно, противостояние Гарри Каспарова и Виши Ананда в 1995 году, когда гроссмейстер из Индии поплыл во второй части матча, проиграв четыре партии из пяти.

— Понятно, что это не первый и, предполагаю, не последний мини-коллапс в матчах на первенство мира. А проводить исторические параллели — не моя специализация.

Нельзя полностью вычеркнуть из памяти то, что было в восьмой и девятой партиях

— Впереди пять партий. Стоит ли бороться дальше или, возможно, стоит сыграть в свое удовольствие?

— Всегда нужно бороться. Но надо понимать, что ситуация практически безнадежная. Даже без учета того, как были проиграны две последние партии. Осталось пять партий, три из которых Яну играть черными.

— Что делать в сложившейся ситуации?

— Нельзя же полностью вычеркнуть из памяти то, что было в восьмой и девятой партиях. Они были проведены настолько ниже его стандарта, и он это прекрасно понимает. Основная задача — вернуться в относительно нормальное психологическое состояние, но я не знаю, как ее решать. В моей карьере не было матчей на первенство мира, но бывали соревнования, когда я делал необъяснимые ошибки... После этого я пытался перезагрузиться, чтобы на следующий день провести партию нормально. От начала и до конца.

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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры