«Это не уровень чемпионата мира и не уровень Яна». Непомнящий окончательно проиграл Карлсену

Карякин раскритиковал своего соотечественника после поражения в матче с чемпионом мира.

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. 11-я партия

Ян Непомнящий (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0:1

Счет в матче: 3,5:7,5.

Все кончилось гораздо быстрее, чем ожидалось. Российские гроссмейстеры, тренеры и СМИ всю неделю искали, где бы зацепиться за Карлсена, если он сам не ошибается, то хотя бы спровоцировать его ошибку.

Сейчас можно долго рассуждать, что бы было, не проиграй Непомнящий ту длинную шестую партию в 136 ходов. Ведь Ян мог сыграть менее остро, и все бы завершилось ничьей. Или быть точнее в концовке. Но все это разговоры в пользу бедных. Просто Непомнящий оказался очень удобным соперником для Магнуса, и он его расщелкал, не повредив даже эмали на зубах. Есть подозрение, что, если напротив Карлсена сядет даже Гарри Каспаров в своей лучшей форме, все равно проиграет. Играть с Карлсеном должен компьютер. Если мы жаждем мести, давайте зарядим на матч наш Yotaphone. Впрочем, и он наверняка проиграет.

Непомнящий пошел на риск и снова «зевнул»

11-я партия, в которой Непомнящему кровь из носу нужна была победа, началась по привычному сценарию — Ян играл быстрее и пытался запутать соперника, Карлсен задумчиво, но точно отвечал. На этот раз была сыграна итальянская партия. Но к 20-му ходу единственное, чего добился Ян, — традиционное преимущество во времени. «Градусник» показывал привычные «нули». Немного обострилась ситуация в центре доски после этого хода россиянина со связкой — он не стал уводить коня, а сам напал на ладью соперника.

Ситуация на доске на исходе 2 часов. pic.twitter.com/ZCUeBShHZv — Lublineс93 (@Lublinec931) December 10, 2021

Через несколько ходов позиция пришла к вот такой, и Непомнящий после какого-то невероятного затмения разума сыграл пешкой g3.

И Непомнящий проигрывает эту партию и весь матч ходом g3. pic.twitter.com/wXo3svk5It — Lublineс93 (@Lublinec931) December 10, 2021

Александра Костенюк в своем стриме крикнула: «Да нет!» Сергей Карякин, прозванный министром обороны после своего великого финала с Карлсеном, констатировал: «Это досрочное завершение матча. Это не уровень чемпионата мира, не уровень Яна. Несерьезно. На что он надеялся? Сделай ничью тогда, тут же видно, что позиция опаснейшая. Очередные непредсказуемые действия от Яна, он сам все разрушает».

Следующий шанс — в 2023-м

Теперь счет в матче 7,5:3,5, и четыре победы подряд в трех партиях Непомнящий не одержит. Даже в случае ничьей шансы были бы ничтожно малы. Конечно, и Каспаров после 0:5 от Карпова умудрялся отыгрываться и подвешивать матч в нерешенном состоянии, но в случае с Карлсеном вероятность такого исхода была невелика. Непомнящему стоит готовиться к новому турниру претендентов в июне 2022 года, а чемпиону — к противостоянию в начале зимы 2023-го.

Еще одна новость пришла прямо во время матча — чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу пройдет в установленные сроки, но не в Казахстане, а в Польше. В 2016-м в блице состоялась красивая битва Карякина и Карлсена, и россиянин взял мини-реванш за поражение в основном матче за месяц до этого. Возможно, Непомнящему удастся сделать хотя бы это. А сейчас хочется пересмотреть финал 2016 года — там Карлсену была навязана реальная борьба. А Яну пожелать психологически восстановиться.