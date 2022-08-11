Российский гроссмейстер будет выступать за США. Что стоит за поступком Опарина?

Григорий аполитичен, но хочет связать свою жизнь с Америкой, отметил его наставник Сергей Шипов.

Российский гроссмейстер Григорий Опарин принял решение сменить спортивное гражданство и теперь будет выступать за США. Об этом сообщает официальный сайт Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Не сказать, что 25-летний Опарин — ведущий шахматист России. Он занимает 55-е место в рейтинге ФИДЕ (14-й номер среди россиян), хотя в свое время считался одним из главных талантов своего поколения. Но совмещать профессиональные занятия шахматами с серьезной учебой довольно сложно. Гроссмейстер изучал фундаментальную и прикладную лингвистику в Российском государственном гуманитарном университете, а затем отправился получать еще одно лингвистическое образование в США. Сейчас Григорий учится и проживает в Сент-Луисе.

Выше Есипенко

Новость уже успел прокомментировать Сергей Карякин, который после своей дисквалификации выступает критиком Федерации шахмат России (ФШР): «Помните, я писал, что, если ФШР не будет поддерживать наших спортсменов, они постепенно начнут выступать за другие сборные? Вот вам подтверждение! 55-й шахматист мирового рейтинга ФИДЕ Григорий Опарин теперь выступает за США. Оставим все как есть?» — написал Карякин в Telegram-канале.

Хотя тренер Опарина, известный комментатор Сергей Шипов отметил, что дело вовсе не в политической обстановке.

«Григорий Опарин — мой ученик, друг, — подчеркнул «СЭ» Сергей Шипов. — С пониманием отношусь к его решению. Дело в том, что каждый из нас живет один раз. Так получилось, что еще три года назад он поехал учиться и работать в США. Чтобы продолжать карьеру, менять спортивное гражданство было оптимальным решением. Он абсолютно аполитичен, увлеченный своим делом человек. Параллельно он изучает языки, становится большим ученым. Вопросов к нему быть не должно. Это просто его личный жизненный путь. Мое отношение к нему совершенно не меняется. Я его люблю, уважаю и буду болеть за него дальше».

Опарин участвовал в «Гран-при» ФИДЕ-2022, где разделил 14-е место с другим россиянином Александром Предке. При этом Опарин расположился выше главной надежды российских шахмат Андрея Есипенко, который в прошлом году обыграл в классику самого Магнуса Карлсена. Кстати, Опарин победил Есипенко, а также взял верх над Левоном Ароняном и был близок к победе над будущим победителем турнира Хикару Накамурой. Если бы не провал в первом раунде (четыре ничьи и два поражения в группе с Рихардом Раппортом, Владимиром Федосеевым и Радославом Войташеком), то Григорий мог бы быть в турнирной таблице гораздо выше.

Движение альпиниста

Опарин родился в Мюнхене, его родители являлись сотрудниками Института квантовой оптики в Германии. Детство Григория прошло в Москве, где он начал заниматься шахматами в Центре внешкольной работы в Раменках, а затем перешел к известному тренеру Анатолию Быховскому. Он и порекомендовал Григория гроссмейстеру Сергею Долматову в школу при Гостиной Дворковича.

В составе сборной России он стал серебряным призером Всемирной юношеской шахматной Олимпиады-2013 до 16 лет. 2013 год принес Григорию звание международного гроссмейстера и мастера спорта России. Незадолго до этого началось его плодотворное сотрудничество с гроссмейстером Сергеем Шиповым.

Первым крупным успехом в карьере Опарина была победа на чемпионате России среди юниоров до 21 года (2014). На чемпионате Европы 2014 года молодой гроссмейстер выиграл последние четыре партии, став первым запасным участником предстоящего Кубка мира, однако wild-card Опарину так и не достался.

Новый прорыв случился в 2016 году. Григорий единолично выиграл очень сильную по составу Высшую лигу чемпионата России в Коломне и достойно выступил в Суперфинале в Новосибирске, набрав 50% очков. В конце года в матч-турнире поколений «Щелкунчик» Григорий в финале обыграл титулованного Алексея Широва (1,5:0,5).

Победитель «Щелкунчика» был включен в главный турнир Kortchnoi Zurich Chess Challenge 2017, где сражался со звездами: Виши Анандом, Владимиром Крамником, Хикару Накамурой, Борисом Гельфандом, Петром Свидлером и Яном Непомнящим. В 2019 году Григорий стал бронзовым призером командного чемпионата России. Также он принимал участие в двух Кубках мира. В 2019 году уступил в первом раунде. В 2021 году прошел два раунда и на стадии 1/32 финала уступил будущему финалисту Сергею Карякину.

«Планирую посвятить жизнь шахматам, — говорил Опарин сайту ФШР. — В долгосрочной перспективе хочу стать элитным шахматистом, иметь рейтинг 2750. А там — как получится».

Сейчас рейтинг Григория — 2683. Шипов уверен, что Опарин мог быть заметно выше, но ему сложно посвящать все время шахматам из-за серьезного отношения к учебе: «Его движение наверх похоже на движение альпиниста, который не спеша, забивая по колышку, забирается в гору. Его развитие происходит стабильно, но угол наклона не очень большой. Здесь есть простое объяснение: в отличие от некоторых своих сверстников, он серьезно учится. Из-за этого времени и сил для занятий шахматами у Гриши остается немного».