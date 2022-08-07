Дворкович будет руководить мировыми шахматами еще четыре года. Готов ли он на серьезные реформы?

Признает ли теперь ФИДЕ мир онлайн-шахмат, сократится ли контроль времени в классику и вернут ли сборную России на крупные турниры.

Россиянин Аркадий Дворкович уверенно победил на выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), которые состоялись в рамках генеральной ассамблеи ФИДЕ в индийском Ченнаи. Из 179 делегатов за Дворковича было отдано 157 голосов, за его соперника, украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца — 16 (один голос был признан недействительным, пять делегатов воздержались). Таким образом, бывший вице-премьер РФ возглавит мировые шахматы на второй срок — в 2026 году он должен будет сложить свои полномочия согласно новому уставу ФИДЕ (один человек не может руководить организацией более восьми лет). Приятно, что в условиях санкций россиянин победил со столь ощутимой разницей, но критики Дворковича озвучивают конспирологические версии этого успеха.

Аркадий Дворкович. Фото Global Look Press

Ужасные альтернативы

В 2018 году в Батуми соперники у Дворковича были гораздо серьезнее: многолетний вице-президент ФИДЕ грек Георгиос Макропулос и титулованный британский гроссмейстер Найджел Шорт. На этот раз главным конкурентом считался 31-летний украинец Андрей Баришполец, в команде которого был Питер Хайне Нильсен. Датчанин на протяжении многих лет входит в тренерскую команду Магнуса Карлсена, а в последние годы был один из самых ярых критиков ФИДЕ.

По словам экспертов, Баришполец и Нильсен понимали, что не смогут обыграть Дворковича (шел в тандеме с 15-м чемпионом мира Виши Анандом) непосредственно на выборах, поэтому старались добиться его включения в санкционный список. Тогда бы россиянин был вынужден снять свою кандидатуру. Иначе организации грозило закрытие банковских счетов.

Сделать этого не получилось. Дворкович был допущен до выборов, одержав легкую победу. «Для меня честь быть переизбранным на пост президента Международной федерации шахмат», — сказал Дворкович «СЭ». Отметим, что еще два кандидата — белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли — сняли свои кандидатуры.

— Рад тому, что Дворкович останется главой ФИДЕ, — подчеркнул «СЭ» гроссмейстер и известный комментатор Сергей Шипов. — При тех недостатках, которые есть у Аркадия Владимировича и его предыдущей команды, альтернативы просто ужасные. Это тихий ужас и полный кошмар. Ему теперь надо обновлять коллектив, делать работу более сплоченной. Надеюсь, он будет развивать не только мировые, но и российские шахматы. Главное, чтобы он вернул российских шахматистов на международную арену.

Чемпион мира по блицу и рапиду Сергей Карякин, который был дисквалифицирован ФИДЕ на полгода за свои политические высказывания (был вынужден пропустить турнир претендентов-2022), считает, что выборы могли бы быть гораздо более конкурентными. Если бы Дворкович не договорился с Гарри Каспаровым (признан в России иностранным агентом. — Прим. «СЭ»).

— Дворкович договорился с Каспаровым, что два победителя коммерческой(!) серии Grand Chess Tour отбираются в турнир претендентов, а взамен Каспаров не баллотируется [на пост главы ФИДЕ] и сильно его не критикует [Дворковича], — написал в своем Telegram-канале Сергей Карякин. —Таким образом, нарушена система отбора на матч на первенство мира, и Каспаров, который ненавидит Россию, будет определять, кому дать шанс отобраться в турнир претендентов через свою серию.

Отметим, что Каспаров уже участвовал в выборах президента ФИДЕ в 2014 году. Тогда он проиграл Кирсану Илюмжинову.

Курс на снятие рестрикций

Известно, что Виши Ананд теперь займет пост заместителя президента ФИДЕ, китаянка Чжу Чэнь сохранит позицию казначея, Махир Мамедов — должность вице-президента, норвежец Йоран Эулин-Янссон станет новым вице-президентом. Останется ли на посту генерального директора израильтянин Эмиль Сутовский — открытый вопрос: «Если останется Сутовский, тогда политика не поменяется. Если Дворкович поменяет команду и будет что-то делать в интересах России — тогда другой разговор. Но я чудес не жду», — отметил «СЭ» Сергей Карякин.

В своей речи Дворкович наметил несколько направлений, которые его команда намерена реализовать: «Мы поможем развиваться национальным федерациям, вырастить новое поколение судей, тренеров, расширим программу организации турниров, чтобы каждая национальная федерация могла организовать турнир с высококлассными шахматистами. Будем развивать женские шахматы. Мы остановили разделение между мужскими и женскими шахматами: выросли призы, мы видим много партнеров, которые готовы поддерживать женские шахматы. Шахматы — игра без границ, это культура, инструмент для объединения нашего общества», — заявил президент ФИДЕ.

Отметим, что в рамках Генеральной ассамблеи ФИДЕ будет поднят вопрос о снятии рестрикций в мировых шахматах, чтобы спорт был вне политики. Если делегаты конференции проголосуют за это решение, то наши национальные команды вновь смогут выступать на крупных турнирах. Под нейтральным флагом.

Еще важный вопрос, который не упомянул в своей речи Дворкович: будет ли изменен контроль времени в классических партиях со следующего чемпионского цикла? В современных реалиях смотреть партии по пять-шесть часов для обывателя невыносимо трудно: «Стандартный контроль времени в классику должен быть 90 минут + 30 секунд на ход, — говорил в интервью «СЭ» американский гроссмейстер Даниэль Народицкий. — Без добавки времени после 40-го хода. Иначе партии очень тяжело комментировать. Постоянно держать внимание зрителей, особенно когда партия находится в скучнейшем эндшпиле, а игрокам прибавляется еще по 20 минут. Игрокам с рейтингом 2000+ будет интересно посмотреть до конца. Для остальных это превращается в откровенную тягомотину».

Также Народицкий считает, что ФИДЕ должно проводить больше серьезных турниров в блиц и рапид: «Сейчас никто не следит за своим рейтингом в ФИДЕ в быстрые шахматы. Если найти достойных спонсоров под эти турниры, организовать достойное совещание, то фанатов у шахмат стало бы гораздо больше. Плюс ФИДЕ надо начать сотрудничать с шахматными сайтами, которые проводят много онлайн-турниров. Но они не имеют никакого отношения к ФИДЕ. Люди играют за деньги и за рейтинг на условном chess.com (сайт заблокирован в России). Если бы эти турниры были легитимными, то аналоговые шахматисты стали бы серьезнее относиться к онлайн-шахматам. Организации необходимо омоложение. Туда должны прийти люди, которые понимают мир онлайн-шахмат. Сейчас этого и близко нет. Просто зайдите на сайт ФИДЕ. Это комедия, а не сайт».