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Сегодня, 11:20

Тренер гроссмейстера Шипов прокомментировал смену Опариным российского гражданства на американское

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Известный комментатор и тренер гроссмейстера Григория Опарина Сергей Шипов в разговоре с «СЭ» отреагировал на смену шахматистом спортивного гражданства с российского на американское.

«Григорий Опарин — мой ученик, друг. С пониманием отношусь к его решению. Дело в том, что каждый из нас живет один раз. Так получилось, что еще три года назад он поехал учиться и работать в США. Чтобы продолжить карьеру, поменять спортивное гражданство было оптимальным решением.
Он абсолютно аполитичен, увлеченный своим делом человек. Параллельно изучает языки, становится большим ученым. Вопросы к нему не должны последовать. Это просто его личный жизненный путь. Мое отношение к нему совершенно не меняется. Я его люблю, уважаю и буду болеть за него дальше», — сказал Шипов «СЭ».

На данный момент Опарин занимает 55-ю строчку в рейтинге ФИДЕ, имея в активе 2683 балла.

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