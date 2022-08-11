Российский гроссмейстер Опарин будет выступать за США

Российский гроссмейстер Григорий Опарин будет выступать за США.

Фамилия 25-летнего спортсмена присутствует в трансферном списке на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В профиле шахматиста на сайте ФИДЕ указано, что он является представителем США.

Опарин занимает 55-е место в рейтинге ФИДЕ с 2683 баллами. Он является чемпионом России по шахматам среди юниоров до 21 года. Шахматист дважды участвовал в Кубке мира: в 2019 году он проиграл в первом раунде, а в 2021 году дошел до 1/32 финала и уступил Сергею Карякину.

Опарин проходит обучение в университете Миссури в США.