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Сегодня, 11:15

Российский гроссмейстер Опарин будет выступать за США

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Григорий Опарин будет выступать за США.

Фамилия 25-летнего спортсмена присутствует в трансферном списке на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В профиле шахматиста на сайте ФИДЕ указано, что он является представителем США.

Опарин занимает 55-е место в рейтинге ФИДЕ с 2683 баллами. Он является чемпионом России по шахматам среди юниоров до 21 года. Шахматист дважды участвовал в Кубке мира: в 2019 году он проиграл в первом раунде, а в 2021 году дошел до 1/32 финала и уступил Сергею Карякину.

Опарин проходит обучение в университете Миссури в США.

Источник: https://ratings.fide.com/profile/24125890
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