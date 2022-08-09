Шахматная олимпиада без России и Китая закончилась победой Узбекистана. Это не сенсация

Нодирбек Абдусатторов — суперзвезда, Каруана проваливает второй крупный турнир, Норвегия с Карлсеном в шестом десятке.

Мужская сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, которая завершилась в индийском городе Ченнай. В 11 матчах турнира Нодирбек Абдусатторов и его партнеры набрали 19 очков (восемь побед и три ничьи). Такой же показатель у команды Армении, но за счет победы в очном матче золото отправляется на родину чемпиона мира по версии ФИДЕ Рустама Касымджанова. Третье место у Индии-2. У женщин успех праздновала сборная Украины во главе с сестрами Музычук, второе место у Грузии, третье у Индии.

Провал фаворитов

Отметим, что состав участников 44-й Всемирной шахматной олимпиады был слабейшим в истории. Сборные Россия и Белоруссии были отстранены от турнира по политическим причинам, команды Китая не поехали в Индию из-за действующих в своей стране коронавирусных ограничений. Таким образом, зрители не увидели никого из будущих участников матча за мировую шахматную корону — ни Яна Непомнящего, ни Дин Лижэня. Женский же турнир лишился шести игроков первой десятки мирового рейтинга. Это россиянки Александра Костенюк, Александра Горячкина и Екатерина Лагно и три китаянки — лидер рейтинга Хоу Ифань, действующая чемпионка мира Цзю Вэньцзюнь и Тань Чжоньи.

За сборную Индии не играл Виши Ананд, который готовился к выборам главы ФИДЕ. Азербайджан потерял Теймура Раджабова, заболевшего коронавирусом, сборная Франции лишилась Максима Вашье-Лаграва и Алиреза Фируджи, которые отказались лететь в Индию.

В таких условиях фаворитом считалась сборная США, которую представляли сразу три игрока из топ-10: Фабиано Каруана, Левон Аронян и Уэсли Со, а также многоопытный Лейнер Домингес. Даже Магнус Карлсен, который решил сыграть за свою сборную, говорил, что Норвегии по силам тягаться со всеми, кроме американцев.

Нодирбек Абдусатторов. Фото Global Look Press

На деле же вышло иначе. Американцы, которые привезли в Индию полностью натурализованный состав, мощно провели первую часть турнира, одержав пять побед в семи стартовых турах. В четвертом туре Каруана, игравший за первой доской, уступил 17-летнему узбекскому гроссмейстеру Нодирбеку Абдусатторову, поэтому матч завершился вничью (2:2). В седьмом — Каруана уступил ветерану сборной Армении Габриэлю Саркисяну. Спасти ничью удалось только благодаря блестящей игре Домингес (2:2).

Затем американцы уступили Индии-2 (Каруана снова проиграл), а в заключительном туре не смогли одолеть первую сборную хозяев турнира. В итоге только пятое место. «Когда несколько игроков твоей команде не в форме, то очень сложно рассчитывать на победу в турнире», — объяснил Домингес.

Помимо Каруана свои лучшие качества не смог продемонстрировать и Аронян. Левон не одержал ни одной победы в матчах с конкурентами, в матче со сборной Армении уступил свое место за доской Сэму Шенкленду, а потом и проиграл представителю Греции Николасу Теодору.

Карлсен не попал в топ-50

Сборная Норвегии заняла только 59-е место. Карлсен и компания уступили Италии, Австралии, Молдавии и Чехии. 16-й чемпион мира отыграл 9 партий из 11 (6 побед и три ничьих), но его партнеры сыграли очень слабо. Например, игравший за второй доской Арьян Тари (2672) закончил турнир с показателем всего «+1», хотя в соперниках порой были шахматисты, чей рейтинг не дотягивал до 2400.

За победу же боролись Узбекистан и Армения. В девятом туре команды встретились между собой, подойдя к развязке турнира с одинаковыми показателями. Партии на первых двух досках не выявили победителя, а Явокхир Синдаров и Яхонгир Вахидов одержали победы над Самвелом Тер-Саакяном, Робертом Оганесяном соответсвенно.

В оставшихся двух турах армянская сборная реабилитировалось, обыграв Азербайджан с Шахрияром Мамедьяровым и Испанию с Алексеем Шировым, но узбеки также не допустили осечек. Сыграли вничью с Индией-2 и обыграв Нидерланды с Анишем Гири.

Играющий на первой доске Абдусатторов закончил турнир с выдающимся показателем «+6». Впрочем, назвать это сенсацией нельзя. Нодирбек — восходящая звезда мировых шахмат. В декабре прошлого года он стал самым молодым чемпионом мира по рапиду. 17-летний гроссмейстер обыграл Карлсена, Каруана, Ароняна и Бориса Гельфанда. В финале Абдусатторов справился с Непомнящим.

Нодирбек — продолжатель традиций узбекской шахматной школы, которая получила новый импульс благодаря одному из лучших тренеров мира Рустаму Касымджанову. Чемпион мира по версии ФИДЕ помогал сборной готовиться к Олимпиаде.

— Касымджанов — один из лучших тренеров мира, у него колоссальный опыт, — отметил «СЭ» тренер Немпомнящего Владимир Поткин. — Он работал с Виши Анандом, Фабиано Каруаной, со многими другими знаменитыми гроссмейстерами. Сам был чемпионом мира (по версии ФИДЕ с 2004 по 2005 год. — Прим. «СЭ»). Конечно, когда такой человек передает свой опыт молодым, то результаты приходят. В Узбекистане сейчас очень много молодых талантов. Так что успех сборной в Ченнаи и Нодирбек на ЧМ в Варшаве — не случаен.

Второе место сборной Армении также огромный успех. Потеряв своего многолетнего лидера Ароняна, команда продемонстрировала выдающийся уровень. А занявший место Левона за первой доской Саркисян закончил с результатом «+3», обыграв в Индии Каруана, Пентала Харикришна, Мамедьярова и Широва.