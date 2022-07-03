Тренер Непомнящего рассказал, как гроссмейстер отреагировал на слова Карлсена о нежелании играть чемпионский матч

Владимир Поткин, тренер гроссмейстера Яна Непомнящего, в интервью «СЭ» отметил, что россиянин был максимально мотивирован победить в турнире претендентов-2022.

«Вне зависимости от того, что говорил Магнус, он был настроен на победу в турнире претендентов, — сказал «СЭ» Владимир Поткин. — Плюс чемпион мира высказал мнение, что матч с ним достоин сыграть Алиреза Фируджа. Действительно, на конец прошлого года иранский гроссмейстер (на турнире претендентов представлял Францию, — «СЭ») показывал качественную и где-то даже выдающуюся игру. Поэтому не случайно, что Ян обыграл его три раза за последние два месяца. Один раз в Бухаресте и дважды в Мадриде. Это показало, огромный настрой Яна на реванш с Карлсеном. А победа на турнире претендентов еще раз доказала, что именно россиянин достоин сыграть в матче на первенство мира, как никто другой. И по игре, и по всем остальным составляющим».

Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов-2022. В последнем туре он встретится с Яном-Кшиштофом Дуда.