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Филатов: «Крамник давным-давно заслужил включение во Всемирный зал шахматной славы»

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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что гроссмейстер Владимир Крамник, 14-й чемпион мира, достоин включения во Всемирный зал шахматной славы.

«Крамник достоин включения в зал славы. Мы очень гордимся им и считаем, что он давным-давно это заслужил», — сказал Филатов ТАСС.

Крамник попал в список кандидатов на включение во Всемирный зал шахматной славы, который был опубликован пресс-службой Международной шахматной федерации 27 апреля.

Источник: ТАСС
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