Тренер Непомнящего назвал лучшую и самую сложную партию на турнире претендентов

Владимир Поткин, тренер гроссмейстера Яна Непомнящего, в интервью «СЭ» прокомментировал победу своего подопечного на турнире претендентов-2022, который проходит в Мадриде. Россиянин стал первым шахматистов в истории, кому удалось дважды выиграть претендентский в формате 14-ти туров.

— Непомнящий провел весь турнир на выдающемся уровне, но какая партия, на ваш взгляд, стала лучшей в его исполнении?

— Мы очень хотели порадовать российских болельщиков, и первая же партия показала решительный настрой Яна вновь выиграть турнир претендентов. Победа над Дином Лижэнем была яркой и задала тон всему выступлению в Мадриде. Все-таки обыграть такого классного гроссмейстера черными — дорогого стоит. Если честно, то атака на короля была отчасти азартной, но она показала уверенность Яна в своих силах. Так что по значению и по воздействию навесь ход турнира — это была очень важная партия. Можно сказать, что определяющая.

— А какая партия была самой сложной?

— Пожалуй, отмечу обе партии с Фабиано Каруана. Ян обе встречи провел в обороне, но это тоже важно. Не только «забивать голы», но и уверенно обороняться, когда этого требует позиция.