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«Три победы над Фируджой за два месяца показали настрой Яна на матч-реванш с Карлсеном». Мнение тренера Непомнящего

Тренер Непомнящего подвел итоги турнира претендентов-2022
Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Поткин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press
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Владимир Поткин назвал лучшую партию россиянина в Мадриде, а также рассказал, как его подопечный реагирует на заявления 16-го чемпиона мира.

Ян Непомнящий показал выдающийся результат на турнире претендентов-2022, который проходит в Мадриде. Россиянин досрочно стал победителем — выиграв пять партий, восемь раз сыграв вничью и ни разу не проиграв. Если в последнем туре уроженец Брянска не уступит Яну-Кшиштофу Дуде, то он станет рекордсменом турнира за всю историю. Ранее никому не удалось набрать более 9 очков (в формате 14 туров). Также Ян может повторить достижение Виши Ананда, пройдя всю дистанцию претендентского без поражений.

Непомнящий первым в&nbsp;истории выиграл турнир претендентов два раза подряд. Непомнящий легко выиграл турнир претендентов после фиаско в чемпионском матче

Но самое главное, что Непомнящий заслужил право провести еще один матч на первенство мира. Будет ли это вновь встреча с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном или у Яна будет другой соперник, мы узнаем совсем скоро. Пока же итоги турнира в столице Испании «СЭ» подвел наставник 31-летнего гроссмейстера Владимир Поткин.

Хочется поставить красивую финальную точку

— Непомнящий провел весь турнир на выдающемся уровне, но какая партия, на ваш взгляд, стала лучшей в его исполнении?

— Мы очень хотели порадовать российских болельщиков, и первая же партия показала решительный настрой Яна вновь выиграть турнир претендентов. Победа над Дином Лижэнем была яркой и задала тон всему выступлению в Мадриде. Все-таки обыграть такого классного гроссмейстера черными — дорогого стоит. Если честно, то атака на короля была отчасти азартной, но она показала уверенность Яна в своих силах. Так что по значению и по воздействию на весь ход турнира это была очень важная партия. Можно сказать, что определяющая.

— А какая партия была самой сложной?

— Пожалуй, отмечу обе партии с Фабиано Каруаной. Ян обе встречи провел в обороне, но это тоже важно. Не только «забивать голы», но и уверенно обороняться, когда этого требует позиция.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

— Могли раскрыть, кто, кроме вас, входил в команду российского гроссмейстера?

— Все-таки это прерогатива игрока. Давайте дождемся, чтобы он сам рассказал об этом. При этом подчеркну, что команда проделала выдающуюся работу. Ее вклад в этот успех — огромный.

— В прошлом году Непомнящий также выиграл турнир претендентов досрочно, за тур до конца. И в последней партии уступил Лижэню. Учтете тот опыт?

— Конечно. Спортивная задача выполнена, первое место завоевано с приличным отрывом. Такой результат всегда придает много радости и дополнительной мотивации. Хочется завершить турнир на мажорной ноте. Порадовав себя и болельщиков. Чтобы его выдающийся результат остался в истории турнира претендентов. Поставить красивую финальную точку и набрать максимальное количество очков.

Ян идеально распределил силы, сыграл без спадов

— На подготовку Яна как-то сказались заявления Магнуса Карлсена, что у него больше нет мотивации защищать корону?

— Ян всегда мотивирован. Вне зависимости от того, что говорил Магнус, он был настроен на победу в турнире претендентов. Плюс чемпион мира высказал мнение, что матч с ним достоин сыграть Алиреза Фируджа. Действительно, на конец прошлого года иранский гроссмейстер (на турнире претендентов представлял Францию. — Прим. «СЭ») показывал качественную и где-то даже выдающуюся игру. Поэтому не случайно, что Ян обыграл его три раза за последние два месяца — один раз в Бухаресте и дважды в Мадриде. Это показало огромный настрой Яна на реванш с Карлсеном. А победа на турнире претендентов еще раз доказала, что именно россиянин достоин сыграть в матче на первенство мира, как никто другой. И по игре, и по всем остальным составляющим.

Магнус Карлсен. Карлсен ответил на вопрос о предстоящем матче против Непомнящего за шахматную корону

— Сейчас многие говорят, что матч на первенство мира пройдет в 2023 году. Это так?

— Давайте дождемся официальных заявлений Магнуса и ФИДЕ. Посмотрим, что они скажут.

— Если Карлсен все-таки откажется играть в чемпионском матче, то Непомнящему придется сразиться с вице-чемпионом турнира претендентов. За второе место развернется серьезная борьба в последнем туре?

— Да, в силу неопределенности борьба за второе место есть. Но видно, что не все выдерживают тот высокий темп, который задал Ян. Даже самые опытные участники турнира претендентов — Фабиано Каруана и Дин Лижэнь — его не выдержали. Дин неудачно играл в первом круге, Фабиано — во втором. Плюс они играли затяжные партии. Как друг с другом, так и с дебютантами турнира. Ян же идеально распределил силы, сыграл без спадов.

Владимир Поткин
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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Непомнящий легко выиграл турнир претендентов после фиаско в чемпионском матче
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