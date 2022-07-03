«Три победы над Фируджой за два месяца показали настрой Яна на матч-реванш с Карлсеном». Мнение тренера Непомнящего

Владимир Поткин назвал лучшую партию россиянина в Мадриде, а также рассказал, как его подопечный реагирует на заявления 16-го чемпиона мира.

Ян Непомнящий показал выдающийся результат на турнире претендентов-2022, который проходит в Мадриде. Россиянин досрочно стал победителем — выиграв пять партий, восемь раз сыграв вничью и ни разу не проиграв. Если в последнем туре уроженец Брянска не уступит Яну-Кшиштофу Дуде, то он станет рекордсменом турнира за всю историю. Ранее никому не удалось набрать более 9 очков (в формате 14 туров). Также Ян может повторить достижение Виши Ананда, пройдя всю дистанцию претендентского без поражений.

Но самое главное, что Непомнящий заслужил право провести еще один матч на первенство мира. Будет ли это вновь встреча с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном или у Яна будет другой соперник, мы узнаем совсем скоро. Пока же итоги турнира в столице Испании «СЭ» подвел наставник 31-летнего гроссмейстера Владимир Поткин.

Хочется поставить красивую финальную точку

— Непомнящий провел весь турнир на выдающемся уровне, но какая партия, на ваш взгляд, стала лучшей в его исполнении?

— Мы очень хотели порадовать российских болельщиков, и первая же партия показала решительный настрой Яна вновь выиграть турнир претендентов. Победа над Дином Лижэнем была яркой и задала тон всему выступлению в Мадриде. Все-таки обыграть такого классного гроссмейстера черными — дорогого стоит. Если честно, то атака на короля была отчасти азартной, но она показала уверенность Яна в своих силах. Так что по значению и по воздействию на весь ход турнира это была очень важная партия. Можно сказать, что определяющая.

— А какая партия была самой сложной?

— Пожалуй, отмечу обе партии с Фабиано Каруаной. Ян обе встречи провел в обороне, но это тоже важно. Не только «забивать голы», но и уверенно обороняться, когда этого требует позиция.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

— Могли раскрыть, кто, кроме вас, входил в команду российского гроссмейстера?

— Все-таки это прерогатива игрока. Давайте дождемся, чтобы он сам рассказал об этом. При этом подчеркну, что команда проделала выдающуюся работу. Ее вклад в этот успех — огромный.

— В прошлом году Непомнящий также выиграл турнир претендентов досрочно, за тур до конца. И в последней партии уступил Лижэню. Учтете тот опыт?

— Конечно. Спортивная задача выполнена, первое место завоевано с приличным отрывом. Такой результат всегда придает много радости и дополнительной мотивации. Хочется завершить турнир на мажорной ноте. Порадовав себя и болельщиков. Чтобы его выдающийся результат остался в истории турнира претендентов. Поставить красивую финальную точку и набрать максимальное количество очков.

Ян идеально распределил силы, сыграл без спадов

— На подготовку Яна как-то сказались заявления Магнуса Карлсена, что у него больше нет мотивации защищать корону?

— Ян всегда мотивирован. Вне зависимости от того, что говорил Магнус, он был настроен на победу в турнире претендентов. Плюс чемпион мира высказал мнение, что матч с ним достоин сыграть Алиреза Фируджа. Действительно, на конец прошлого года иранский гроссмейстер (на турнире претендентов представлял Францию. — Прим. «СЭ») показывал качественную и где-то даже выдающуюся игру. Поэтому не случайно, что Ян обыграл его три раза за последние два месяца — один раз в Бухаресте и дважды в Мадриде. Это показало огромный настрой Яна на реванш с Карлсеном. А победа на турнире претендентов еще раз доказала, что именно россиянин достоин сыграть в матче на первенство мира, как никто другой. И по игре, и по всем остальным составляющим.

— Сейчас многие говорят, что матч на первенство мира пройдет в 2023 году. Это так?

— Давайте дождемся официальных заявлений Магнуса и ФИДЕ. Посмотрим, что они скажут.

— Если Карлсен все-таки откажется играть в чемпионском матче, то Непомнящему придется сразиться с вице-чемпионом турнира претендентов. За второе место развернется серьезная борьба в последнем туре?

— Да, в силу неопределенности борьба за второе место есть. Но видно, что не все выдерживают тот высокий темп, который задал Ян. Даже самые опытные участники турнира претендентов — Фабиано Каруана и Дин Лижэнь — его не выдержали. Дин неудачно играл в первом круге, Фабиано — во втором. Плюс они играли затяжные партии. Как друг с другом, так и с дебютантами турнира. Ян же идеально распределил силы, сыграл без спадов.