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Команда Сургута — победитель чемпионата азиатских городов

Этери Кублашвили
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Командный чемпионат азиатских городов завершился в Ханты-Мансийске. Турнир стал первым соревнованием азиатского шахматного календаря, которое наша страна приняла после перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию.

В чемпионате участвовали 15 команд из 11 стран. Были представлены: Ирак (Багдад), Иран (мужская и женские команды из Тегерана), Йемен (Эль-Махра), Казахстан (Павлодар), Малайзия (Пенанг), Монголия (Сухэ-Батор), Непал (Чарикот), Оман (Маскат), Палестина (Аль-Кудс) и Шри-Ланка (Коломбо). Россия на правах страны-хозяйки выставила четыре команды — сборные городов Москва, Сургут, Тула и Ханты-Мансийск.

Первый стартовал номер турнира — команда Сургута — подтвердила свой статус рейтинг-фаворита. В третьем туре сургутяне сыграли ключевой матч с мужской командой Тегерана и победили со счетом 3:1. После этого обе сборные выиграли все оставшиеся матчи и к последнему туру подошли на первой и второй строчках турнирной таблицы соответственно.
Однако заключительный, девятый тур сложился драматично. Сургут рисковал проиграть представителям Павлодара, но опытные спортсмены все же смогли свести матч вничью. В случае поражения «хозяева поля» становились бы вторыми, так как команда Тегерана по индивидуальным очкам опережала бы россиян.

Ничья в поединке с Павлодаром позволила Сургуту занять чистое первое место в турнире с 17 набранными матчевыми очками. Тегеран стал вторым — 16 очков.

По 12 очков набрали сборные Тулы и Коломбо. Большее количество индивидуальных очков вывело тульскую дружину на третье место.

На церемонии закрытия участников поздравили и наградили заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Елена Шумакова, президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко и главный арбитр Мердад Пахлеванзаде.

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