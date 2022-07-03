Непомнящий второй раз подряд выиграл турнир претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий второй раз подряд выиграл турнир претендентов.

В 13-м туре Непомнящий сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом.

Таким образом, на счету россиянина стало 9 очков за тур до конца турнира. Ближайшие преследователи уже не смогут догнать Непомнящего.

В последнем, 14-м туре, российский гроссмейстер сыграет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

Благодаря победе на турнире претендентов 31-летний россиянин сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

В 2021 году в матче за звание чемпиона мира Непомнящий досрочно уступил норвежцу со счетом 3,5:7,5.