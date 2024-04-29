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Филатов надеется, что все крупные столицы примут участие в чемпионате городов по шахматам

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов подвел итоги чемпионата городов по шахматам.

Чемпионат азиатских городов по шахматам проходил в Ханты-Мансийске с 20 по 29 апреля. Первое место завоевала команда из Сургута.

«Турнир прошел очень успешно. За этим форматом большое будущее. Сейчас только Азия проводит подобный турнир. Но, я надеюсь, в будущем пройдет и на других континентах, и все крупные столицы мира будут участвовать», — цитирует Филатова ТАСС.

Источник: ТАСС
Шахматы
Андрей Филатов
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