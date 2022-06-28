Тренер Непомнящего объяснил уверенную игру гроссмейстера на турнире претендентов в Мадриде

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, в интервью «СЭ» рассказал о прогрессе своего подопечного.

— В декабре 2021 года мы подводили с вами итоги года, и вы сказали, что те наработки, которые Непомнящий подготовил к матчу на первенство мира в Дубае, должны помочь ему на турнире претендентов. Так и получилось?

— Конечно. За прошлый год мы провели очень большую работу над шахматами. Тут речь не только про дебютные наработки, которых действительно очень много, но и в целом про изучение разного типа позиций. Он улучшил многие элементы своей игры, и это приносит свои плоды.

— Четыре победы при пяти ничьих — феноменальный результат, учитывая уровень конкурентов?

— Результат очень хороший. Особенно важно, что игра здравая. Когда нужно, Ян играет на победу, когда нужно — грамотно защищается. Задел большой, но надо сохранять концентрацию до окончания турнира. Все самое сложное впереди. Даже те шахматисты, у которых игра в первом круге не заладилась, сейчас начинают прибавлять. Например, Теймур Раджабов и Алиреза Фируджа выиграли свои партии в девятом туре. У второго круга свои законы. У кого-то кончаются силы, у кого-то открывается второе дыхание. Так что нужно проводить и вторую часть на пределе своих сил.

Непомнящий уверенно лидирует после девяти туров турнира претендентов в Мадриде, опережая ближайшего преследователя Фабиано Каруану на одно очко.

Турнир претендентов продлится до 5 июля. Его победитель сыграет матч за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.