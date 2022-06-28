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Сегодня, 10:10

Тренер Непомнящего отреагировал на решение ФИДЕ с запретом использования термоса

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, отметил, что Ян спокойно воспринял запрет ФИДЕ на использование термоса с логотипом личного спонсора.

«Что поделать? У организаторов возникают вопросы, а гроссмейстерам приходится следовать правилам, — сказал «СЭ» Поткин. Ян старается сконцентрироваться на шахматах, играть от партии к партии. Кто лучше всех выдержит психологическое напряжение на протяжении почти трех недель, тот и выиграет турнир претендентов. Так что очень важно не давать выводить себя из равновесия».

Непомнящий уверенно лидирует после девяти туров. Он на очко опережает ближайшего преследователя Фабиано Каруану.

Турнир претендентов продлится до 5 июля. Его победитель сыграет матч за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Фабиано Каруана и&nbsp;Ян&nbsp;Непомнящий. Непомнящий — первый на турнире претендентов. Удержит ли он преимущество?

Владимир Поткин
Ян Непомнящий
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