Карякин: «Поздравляю Непомнящего с победой в турнире претендентов, несмотря на общий низкий уровень игры»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поздравил Яна Непомнящего с победой на шахматном турнире претендентов.

«Поздравляю Яна Непомнящего с победой в турнире претендентов! Несмотря на общий низкий уровень игры, он продемонстрировал стабильность и желание побеждать. Это было особенно сложно после проваленного матча с Магнусом Карлсеном. Теперь впереди новый матч, но вопрос, согласится ли Магнус», — написал Карякин в своем Telegram-канале.

Непомнящий досрочно обеспечил себе победу в турнире и второй раз подряд сыграет за титул чемпиона мира с обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча запланирована на 2023 год.

В 2021 году Непомнящий также выиграл турнир претендентов, в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил Карлсену.