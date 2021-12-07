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Карлсен — Непомнящий: смотреть прямую трансляцию девятой партии матча

14:30
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Фото AFP
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Фото AFP
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Сегодня, 7 декабря, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет девятую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

Во вторник 31-летний Непомнящий сыграет белыми фигурами. Счет после 8 партий: 5 — 3 в пользу 31-летнего Карлсена.

Видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий в прямом эфире покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.

Ознакомиться с расписанием и результатами партий матча Карлсен — Непомнящий можно здесь.

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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры