Карлсен — Непомнящий: смотреть прямую трансляцию девятой партии матча
14:30
Сегодня, 7 декабря, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет девятую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Игра начнется в 15.30 по московскому времени.
Во вторник 31-летний Непомнящий сыграет белыми фигурами. Счет после 8 партий: 5 — 3 в пользу 31-летнего Карлсена.
Видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий в прямом эфире покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.
Ознакомиться с расписанием и результатами партий матча Карлсен — Непомнящий можно здесь.
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