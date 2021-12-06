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Гроссмейстер Федосеев: «Непомнящий не был полностью эмоционально готов к любому развитию событий в матче»

16:06
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Гроссмейстер Владимир Федосеев проанализировал, что пошло не так в 8-й партии между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим в матче за шахматную корону.

«Ян показал, что, к сожалению, не был полностью эмоционально готов к любому развитию событий в матче. А именно к ситуации, что ему придется отыгрываться. Однако тренерская команда решила продолжать выбранную стратегию, но это крайне некомфортно для Непомнящего. Выбор дебютов был не совсем удачным, он не очень соответствовал стилю Яна, а нельзя игнорировать собственное «я», — приводит слова Федосеева «Советский спорт».

Напомним, что в Дубае в матче на первенство мира между чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом Яном Непомнящим 8-я партия завершилась победой норвежца, и счет в матче стал 5:3 в пользу чемпиона.

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/chess/news/2:1011322

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры