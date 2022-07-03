Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 19:26

Карпов — о победе Непомнящего на турнире претендентов: «Захватил лидерство и выиграл. Так и надо!»

Карпов поздравил Непомнящего с досрочной победой на турнире претендентов
Екатерина Звенигородская
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов поздравил Яна Непомнящего с досрочной победой на турнире претендентов.

«Молодец! Что еще сказать? Ян играл хорошо. Провалов у него не было. Ровно, так сказать, провел турнир: захватил лидерство и выиграл. Так и надо» — сказал Карпов «СЭ»

В 13-м туре Непомнящий сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом.

Таким образом, на счету россиянина стало 9 очков за тур до конца турнира. Ближайшие преследователи уже не смогут догнать Непомнящего.

В последнем, 14-м туре, российский гроссмейстер сыграет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

Благодаря победе на турнире претендентов 31-летний россиянин сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Анатолий Карпов
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Проблемы со здоровьем, иск в суд, армейское беззаконие. Все, что известно о деле Ивана Федотова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий первым в истории выиграл турнир претендентов два раза подряд

Губерниев предложил лишить Карлсена мировой шахматной короны
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости