Непомнящий первым в истории выиграл турнир претендентов два раза подряд

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно стал победителем шахматного турнира претендентов. Непомнящий набрал 9 очков и стал недосягаемым для преследователей за тур до окончания соревнований.

Россиянин стал первым шахматистом в истории, которому удалось выиграть турнир претендентов два раза подряд.

Турниры претендентов проводились 12 раз в разные годы. Россияне выигрывали его трижды — в 2016-м победил Сергей Карякин, в 2020-м и 2022-м — Ян Непомнящий.

С 1965 по 2011 вместо турнира претендентов были матчи претендентов — они проходили по другой системе. В матче за мировую шахматную корону, который запланирован на 2023 год, россиянин сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном.

31-летний Непомняший становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира, а 2021 году он выиграл турнир претендентов.