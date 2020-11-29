Джонс — о поединке с Тайсоном: «Этот бой я забрал. Какая может быть ничья?»
09:48
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс остался недоволен судейскими записками, которые зафиксировали ничью в поединке с Майком Тайсоном.
Судьями были три бывших чемпион мира по версии WBC. Кристи Мартин отдала предпочтение Тайсону — 79:73, Винни Пациенца увидел преимущество Джонса — 80:76, а Чед Доусон насчитал одинаковые показатели — 76:76.
— Я недоволен, поскольку считаю, что выиграл, — сказал Джонс в эфире РЕН ТВ. — Я пережил столько неприятных минут, получая удары по корпусу. Это крайне неприятные ощущения. Этот бой я забрал. Какая может быть ничья?
«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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