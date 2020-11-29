Шлеменко назвал ничью между Тайсоном и Джонсом политическим решением

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал бой Майка Тайсона против соотечественника Роя Джонса. Выставочный поединок ветеранов в Лос-Анджелесе завершился вничью.

«Ребята работали как настоящие профессионалы, — приводит РЕН ТВ слова Шлеменко. — Выложились по полной. Очень хотели — вернее, в большой степени, наверное, Майк Тайсон хотел в своей манере закончить бой досрочно, победить. Но Рой Джонс выбрал тактику, такую... вернее, хотел переиграть на тактике — «вязался», клинчевал, не давал Майку Тайсону раскрыться в своей манере, не давал ему уйти вперед. И закономерный итог — это ничья в этом поединке. Я думаю, это больше политическое решение». По словам Шлеменко, в этом бою немножко лучше был Тайсон, желание победить у него было больше.

Для 54-летнего Тайсона этот поединок стал первым с 2005 года, 51-летний Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018-м.