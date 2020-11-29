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Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Шлеменко назвал ничью между Тайсоном и Джонсом политическим решением

11:05
Александр Шлеменко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Шлеменко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал бой Майка Тайсона против соотечественника Роя Джонса. Выставочный поединок ветеранов в Лос-Анджелесе завершился вничью.

29&nbsp;ноября. Лос-Анджелес. Майк Тайсон (слева) и&nbsp;Рой Джонс.Тайсон и Джонс выдали отличный бой! Они рубились не хуже молодых

«Ребята работали как настоящие профессионалы, — приводит РЕН ТВ слова Шлеменко. — Выложились по полной. Очень хотели — вернее, в большой степени, наверное, Майк Тайсон хотел в своей манере закончить бой досрочно, победить. Но Рой Джонс выбрал тактику, такую... вернее, хотел переиграть на тактике — «вязался», клинчевал, не давал Майку Тайсону раскрыться в своей манере, не давал ему уйти вперед. И закономерный итог — это ничья в этом поединке. Я думаю, это больше политическое решение». По словам Шлеменко, в этом бою немножко лучше был Тайсон, желание победить у него было больше.

Для 54-летнего Тайсона этот поединок стал первым с 2005 года, 51-летний Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018-м.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/777196-shlemenko-obiasnil-pochemu-boi-taisona-i-dzhonsa-zakonchilsia-nichei

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