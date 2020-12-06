Бой Тайсона и Джонса оказался успешнее, чем говорилось: он продал 1,6 миллиона PPV

Выставочный бой между Майком Тайсонсом и Роем Джонсом показал великолепные цифры с точки зрения продаж платных трансляций (pay-per-view) в США. Ранее сообщалось, что он продал 1,2 миллиона PPV, однако на самом деле поединок Тайсона и Джонса собрал 1,6 миллиона PPV. Об этом Boxing Scene сообщил руководитель компании-промоутера шоу Triller Райан Кавана. Одна платная трансляция стоила 49,99 доллара.

Таким образом, шоу в Лос-Анджелесе вошло в топ-5 самых рейтинговых боксерских событий за последние 23 года. Бой 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса состоялся 29 утром рано утром по московскому времени и завершился вничью. Поединки с участием Джонса еще никогда не собирали такую телеаудиторию, а для Тайсона это третий результат (бой с Ленноксом Льюиссом в 2002 году — 1,97 покупок PPV, бой с Эвандером Холифилдом в 1997 году — 1,99 покупок PPV).