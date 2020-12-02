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Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Бой Тайсон — Джонс продал 1,2 миллиона PPV

12:34
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Американский журналист Дэн Рафаэль сообщил об уровне продаж платных трансляций (PPV) по итогам боя Майка Тайсона и Роя Джонса.

По сведениям источника, продажи составили около 1,2 миллиона PPV. Для сравнения: поединок UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи продал 675 тысяч подписок.

Боксерский супербой проходил на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне (штат Калифорния, США) между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Несмотря на возраст боксеров, поединок продлился все запланированные 8 раундов и завершился вничью.

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