Американский журналист Дэн Рафаэль сообщил об уровне продаж платных трансляций (PPV) по итогам боя Майка Тайсона и Роя Джонса.

По сведениям источника, продажи составили около 1,2 миллиона PPV. Для сравнения: поединок UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи продал 675 тысяч подписок.

Боксерский супербой проходил на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне (штат Калифорния, США) между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Несмотря на возраст боксеров, поединок продлился все запланированные 8 раундов и завершился вничью.