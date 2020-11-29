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Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Джонс поблагодарил российских болельщиков за поддержку после боя с Тайсоном

11:27
Рой Джонс. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Рой Джонс. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Бывший чемпион мира по боксу в пяти дивизионах Рой Джонс, который имеет гражданство США и России, после боя с Майком Тайсоном отдельно поблагодарил российских болельщиков за поддержку.

— Спасибо всей моей семье, моей команде, Пенсаколе, спасибо всему миру за эту возможность, спасибо моим согражданам из России, спасибо всем, благодаря кому у нас сегодня появилась эта возможность, и если семья будет не против, мы подеремся еще раз, — сказал Джонс после боя, который транслировал РЕН ТВ.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боя.

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